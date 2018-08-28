بالفيديو.. ضيف يعترف بجريمة خطيرة على الهواء

28 أغسطس 2018 - 10:24 ص

عرضت الإعلامية منى عراقي، مقطع فيديو لصاحب مجزر غير مرخص في محافظة المنوفية يقوم بشراء الحيوانات المريضة، ويقوم بذبحها وختمها بختم وزارة الزراعة.

وأكد صاحب مجزر في الفيديو الذي عرضه برنامج "المهمة" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه يقوم بذبح "العجول" المريضة داخل المجزر الخاص به ويقوم ببيع لحومها للمواطنين حيث يصل سعر الكيلو 72 جنيها.

وأضاف: "أهم حاجة في شغلاتنا ديه هو الصنايعي، بيقدر يحول حتة اللحمة اللي علي قدها ويخليها زي الشيكولاتة، انا مفيش حاجة عندي بتخسر، اللحمة اللي مش حلوة بفرمها وبوزعها في القاهرة والوراق".

شاهد الفيديو..



