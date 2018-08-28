"صلاح" يكشف المستور عن اتحاد الكرة ومعسكر "روسيا"

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في تطور لازمة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد التغريدة التى هاجم فيها صلاح اتحاد الكرة بعد تجاهلهم لرسائله فى واقعة حقوقه المادية بعدم استخدام صورته إعلانيًا دون موافقته فى الوقت الملتزم فيه اللاعب بعقود رعاية أخرى، وهجوم اتحاد الكرة عليه، نشر "صلاح" فيديو على حسابه الخاص "فيس بوك" تحدث فيه على كواليس المنتخب بروسيا، وأزمته الأخيرة مع الاتحاد.

وكشف صلاح عن كواليس الإقامة بمعسكر روسيا قائلًا: "بكون قاعد في أوضتي وبلاقي ناس داخلة الأوضة عشان تتصور وتقعد معايا ودا مابيحصلش في أي مكان".

وتابع صلاح، في فيديو منشور على صفحته بـ"فيس بوك"، "مينفعش أكون قاعد مع أصدقائي اللاعبين وألاقي الناس طالعة تقعد معايا في الأوضة وعايزة تتصور، وده مبيحصلش في أي منتخب تاني".

وأردف: "الناس طلعت تشوهني في المؤتمر الأخير لاتحاد الكرة، وطلعوني شخص مش بيحب البلد، والناس كلها عارفاني، وإحنا بقينا في 2018 ومينفعش نتكلم باللهجة ودي ومحدش هيعرف يضحك ع الناس، ومينفعش مثلا نركب اقتصادي لما نسافر في معسكرات ونكتفي بفرض رجلينا على 3 أو 4 كراسي، زميلي الأفريقي في ليفربول قالي إن كل انتقالات منتخبه بيزنس، لراحة اللاعبين، وأنا مش بطلب أكون بيزنس وباقي اللاعبين اقتصادي ده مش معقول، أنا بعتذر أني بتكلم باسم اللاعبين لأني لست كابتن المنتخب، ولكن ده وجبي وأنا بحس بيهم".

وعن أزمة اتحاد الكرة الأخيرة والتي بدأت عقب نشر اللاعب تدوينة علي "تويتر" هاجم فيها الاتحاد بسبب عدم الرد عليه بسبب أزمة الرعاية الأخيرة، قائلًا: "بالتأكيد لا أريد الدخول في صراعات أو مشاكل، لكن لابد من سماع وجهة نظرى، وأنا لا أتحدث باسمى كصلاح فقط".

وأضاف: "أسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة، لا مشاكل شخصية لي مع أحد، ولكنني أريد أن يكون اللاعبين في وضع مريح وليس شخص صلاح فقط".

وتابع: "هذه الأمور أراها في أي مكان أذهب له وبدون أن أطلبها، عندما تواجدت في معسكر المنتخب الأخير لم أتمكن من النوم قبل 6 صباحًا وهو ما يتطلب وجود أمن، عندما أردت الذهاب للسحور أو الإفطار في الفندق منعوني من الخروج بحجة وجود جماهير كثيرة تنتظرني في قاعة الطعام، رغم أن المعسكر من المفترض أن يكون مغلقًا ولكن ذلك لم يحدث".

وعن خطاب اتحاد الكرة الذي انتشر  قبل أن تخرج تأكيدات من المسئولين بأنه مفبرك، فقال صلاح: "الخطاب الذي قيل أنه مفبرك، أعلم جيدًا أنه خرج من هناك، وأتحدث هنا عن الخطاب الذي قالوا خلاله المدعو محمد صلاح".

وتابع: "عندما يوجد لاعبين ينامون 6 صباحًا فإن هناك أمر خاطئ، ويجب أن ندرك ذلك، صلاح لا ينام وحده في الغرفة ولا أريد ذلك ولا أريد مواصلات مستقلة بي، أريد فقط أمن للفريق ككل ليصبح الأمر مريحًا لكل اللاعبين، ولا أريد حارسًا لينام جنبي، ألعب في ليفربول منذ سنة، لم أتكبر خلالها، ومن المستحيل أن يحدث ذلك، فكيف ينتابني الغرور قبل مباراة أمام النيجر؟!، والكل بيقول أسلوب رامي عباس المحامي بتاعي وحش، طيب سيبك من أسلوبه وحل المشكلة، ولما قولت هطلع لايف كل الخطابات السرية التي أرسلتها طلعت ع السوشيال أزاي يحصل ده يعني، ولم أطلب حد يستناني على الطيارة".

وتابع: "اتهموني بعدم الوطنية والكل يعلم تاريخي ومدى علاقتي الطيبة مع الجميع، ومعرفش بيجبوا الكلام ده من فين، أنا بطلب أننا نعيش بشكل طبيعي في المعسكرات، وأنا بتكلم ع حاجات بتعملها كل اتحادات الكرة مع المنتخبات الخاصة بهم، والأمر سهل كده علينا معرفش ليه مصعبينه".


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