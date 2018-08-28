محامي قاتل طفليه بالدقهلية يكشف مفاجأة عن موكله

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رد سيد شوقي، المحامي المتطوع للدفاع عن محمود نظمي المتهم بقتل طفليه بمحافظة الدقهلية، على الأنباء التي ترددت بشأن دفاع المستشار مرتضى منصور عن قاتل طفليه بالدقهلية قائلا: "إنه ليس لديه أي معلومة بشأن تولي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الدفاع عن موكله.

 وأضاف  شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "ماذا بعد" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، أن محمود نظمي يرفض حضور أي محام في التحقيقات، كما يرفض الدفاع عنه.

وأضاف شوقي أن لديه يقينا داخليًا بأن محمود نظمي بريء من هذا الاتهام، مؤكدًا أن المتهم الحقيقي لم يقدم بعد للمحاكمة.

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