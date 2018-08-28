"الرئاسة": العلاقات المصرية الفيتنامية تاريخية

28 أغسطس 2018 - 10:36 ص

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، للقاهرة، شهدت تطورا كبيرا وتم الاتفاق على عدة مجالات".

وتابع "راضي" في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بالأمس، "أن العلاقات المصرية الفيتنامية، علاقات تاريخية وممتدة وقديمة وليست وليدة اليوم، مشيرًا إلى تطور العلاقات بشكل كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فيتنام في العام الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لرئيس مصري ".

وأوضح أن الاتفاقيات التي تم توقيعها شاملة وواسعة وتشمل عددا كبيرا من الوزارات، لافتًا إلى تجربة فيتنام الثرية في مجال التنمية والنهوض، لاسيما أنها كانت في ظروف مشابهة كثيرًا لمصر، ولذلك تسعى القاهرة للاستفادة من هذه التجربة والجهود التي قامت بها فيتنام منذ نحو 30 عامًا، بينما بدأت مصر فيها منذ 4 أعوام .

وأشار إلى تحقيق فيتنام طفرة كبيرة للغاية في مجالين بالتحديد هما زيادة الصادرات وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة والتي تؤدي إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرة الغربية، مضيفًا أن فيتنام قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الإطار، وتركز مصر في علاقاتها معها حاليًا على الاستفادة من هذه التجربة، لاسيما وأن مصر تشهد نهضة تنموية وتتمتع بمركز إقليمي استراتيجي متميز بين الشرق والغرب، وتجمعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول عربية إفريقية، يمكن لفيتنام الاستفادة منها للتعاون مع دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية والعربية .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الاثنين، بنظيره الفيتنامي، تران داي كوانج، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وشهد الرئيسان توقيع عدة اتفاقيات تعاون بعد جلسة مباحثات ثنائية.