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"التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي

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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

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اندلعت مشادة كلامية بين ضيوف الإعلامي وائل الإبراشي  وصلت لحد التطاول اللفظي بينهم، حيث اختلف المحامي عصام عجاج، والدكتورة ميسون الفيومي، أستاذ العلاقات الأسرية والزوجية، بسبب توصيف ما حدث في فيديو التجمع الخامس، وهل هو تحرش أم لا.

وقالت "الفيومي"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن ما حدث هو شيء غير لائق ولكنه لا يعتبر تحرشا لفظيا أو جسديا، لافتة إلى أن والدتها علمتها أنه عندما تتعرض للتحرش لا ترد على المتحرش وتتركه وتذهب في طريقها.

من جانبه، رد "عجاج" عليها قائلا: "يا أستاذة مينفعش كونك كأنثى من المفروض متقوليش الكلام ده خالص"، معقبا: "كلامك مستفز.. يعني ممكن استنى بنتك اقولها تعالي نشرب قهوة وتقولي أسلوب غير لائق"، لافتًا إلى أنها تقوم بـ"دلع" لعملية التحرش وتصفه بأنه فعل غير لائق.

وشدد عجاج على أن التحرش اللفظي مجرم قانونا، مشددًا على أن حديثها هو "دعوة للإباحية".

شاهد الفيديو..

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