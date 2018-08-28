القضاء على قوائم الانتظار فى الإسكان الاجتماعى بالغردقة

28 أغسطس 2018 - 10:49 ص

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية لعكس منظومة الإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة.

وأضاف عبد الله أن للمرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر وداخل مدينة الغردقة، يكون نظام الحصول على وحدة سكنية عن طريق عمل إعلان بشروط التقدم للحصول على وحدة سكنية، من ثم عمل حصر لجميع المتقدمين لمعرفة من تنطبق عليهم الشروط من ثم البدء في بناء جميع الوحدات جملة واحدة لجميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط حتى يتم القضاء نهائيا على قوائم الانتظار.

وأشار أعبد الله في حالة انطباق الشروط للمتقدمين مهما كان عدد المتقدمين سوف يحصل كل متقدم على وحدة سكنية