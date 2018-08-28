"هو مغتصبهاش".. تخرج الإبراشى عن شعوره

28 أغسطس 2018 - 10:49 ص

دافع ميشيل حليم، المحامي، عن متحرش التجمع، قائلاً: "إنه لم يصدر منه تلميحات جنسية حدثت، أو لفظ خادش للحياء، وهذا مجرد سلوكيات لا يعاقب عليه القانون".

وأضاف "حليم"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، بأن الفتاة حتى الآن لم تحرك أي بلاغ، والشيء السيئ الذي فعلته هو تصوير الفيديو"هو مغتصبهاش ومقالش لفظ خارج".

من جانبه، انفعل الإبراشي: هل تقبل أن يقول أحد لزوجتك أو أختك "تعالي نشرب قهوة"، فرد قائلا: "أكيد لا طبعا".

وتابع المحامي، أنه تم إطلاق لقب "متحرش التجمع الخامس"، وهذا إلصاق عيب به وفي منتهى الخطورة، لافتا إلى أنها قامت بتسجيل فيديو له بشكل غير قانوني، موضحا أنه لا يجوز الاستعانة به.

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