  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:57 م
بحث متقدم
اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

تامر الرفاعي

مد فترة التقديم لـ"تصميم ميدالية بطولات مكافحة الإرهاب"

صلاح

"صلاح" يكشف المستور عن اتحاد الكرة ومعسكر "روسيا"

ساويرس

رحيل اتحاد الكرة مطلب شعبى عايزين مليون مشاركة

قتيل الرحاب

فحم وزلط وأسمنت.. تفاصيل مثيرة فى قتل "طالب الرحاب"

ساويرس:

رحيل اتحاد الكرة مطلب شعبى عايزين مليون مشاركة

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"ميدو": أزمة "صلاح" تهدد مستقبل "الفراعنة"

#

قرار سار من "الجبلاية" للاعبي صفر المونديال

#

«الجبلاية» ترد على تأخر ظهور «جريشة» بمباريات المونديال

#

أزمة جديدة في "الجبلاية"

دريم

الإبراشي

التحرش

فتاة التجمع

ميشيل حليم

واصل رجل الأعمال نجيب ساويرس هجومه على اتحاد الكرة المصري بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب محمد صلاح والاتحاد.

وقال ساويرس على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "استقالة اتحاد الكرة مطلب شعبى".

وأضاف "ساويرس" فى أخرى: "يا الله يا جماعة عايزين مليون مشاركة!".

وكانت أزمة كبرى قد نشبت مع الـ"مو" والاتحاد عقب نشره تدوينة هاجم فيها الاتحاد بسبب عدم الرد على طلباته بشأن مشكلته الأخيرة والخاصة بالرعاية.

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال محمد تامر: "والله لو حتى الكون كله طلب استقالة اتحاد الكرة مش حيستقيلوا دول ما صدقوا مسكوا منصب استقالة اتحاد الكره".

وأضاف أخر: "المصيبة لو اتحاد الكرة الحالي استقال.. هييجي مجلس جديد يرأسه شوبير. عشان تبقى كملت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي
» بريطانيا تطارد شابًا قتل صديقته السورية وأمها .. ولغز يحيط بالقضية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل