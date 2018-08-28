رحيل اتحاد الكرة مطلب شعبى عايزين مليون مشاركة

28 أغسطس 2018 - 10:49 ص

واصل رجل الأعمال نجيب ساويرس هجومه على اتحاد الكرة المصري بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اللاعب محمد صلاح والاتحاد.

وقال ساويرس على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "استقالة اتحاد الكرة مطلب شعبى".

وأضاف "ساويرس" فى أخرى: "يا الله يا جماعة عايزين مليون مشاركة!".

وكانت أزمة كبرى قد نشبت مع الـ"مو" والاتحاد عقب نشره تدوينة هاجم فيها الاتحاد بسبب عدم الرد على طلباته بشأن مشكلته الأخيرة والخاصة بالرعاية.

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال محمد تامر: "والله لو حتى الكون كله طلب استقالة اتحاد الكرة مش حيستقيلوا دول ما صدقوا مسكوا منصب استقالة اتحاد الكره".

وأضاف أخر: "المصيبة لو اتحاد الكرة الحالي استقال.. هييجي مجلس جديد يرأسه شوبير. عشان تبقى كملت".