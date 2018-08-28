سلطان : أفكار " كرمان" مهمة لكسر الجمود

28 أغسطس 2018 - 10:50 ص

قال الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون إننا إذا أخضعنا ما قدمته توكل كرمان الحائزة علي جائزة نوبل للسلام للحسابات الحزبية فإننا بذلك نكون ظلمنا أفكارها.

وأضاف سلطان في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : " نظلم الأفكار التي طرحتها توكل كرمان عن المشروع السياسي الأكثر رشادا لمستقبل العالم العربي إذا أخضعناها لحسابات حزبية.

وأوضح أن الأفكار التي طرحتها توكل كرمان مهمة وتكسر قوالب قديمة ، ثبت أنها مهدرة لطاقات الإسلاميين تحديدا ، لافتا إلي أن طرحها يستحق جدية أكثر في التعاطي وأفقا أكثر انفتاحا للحوار.

يذكر أن تصريحات كرمان عن العلمانية قد لاقت ردود أفعال واسعة عقب ما كتبته علي حسابها علي تويتر: " دون دولة ديمقراطية معلمنة سيتقاتل الاسلاميون طوائف ومذاهب ومدارس وتيارات ونِحَل حتى يموت آخر مسلم!! يعني العلمانية والديمقراطية حل للإسلاميين اكثر من غيرهم وهي بشكل عام حل للمسلمين اكثر من غيرهم.. صباحكم ديمقراطية معلمنة قادمة الى كل شعوبنا كقدر حتمي لاريب فيه".