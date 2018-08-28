فحم وزلط وأسمنت.. تفاصيل مثيرة فى قتل "طالب الرحاب"

28 أغسطس 2018 - 10:56 ص

كشفت مصادر قضائية تفاصيل مثيرة فى قضية قتل طالب الجامعة البريطانية، والذى قتل في شقة الرحاب على يد والد خطيبته و5آخرين، أن المجنى عليه قتل خنقًا وتم دفنه في صندوق خشبي ممتلئ بالفحم.

وأضافت المصادر أن والد خطيبته اعترف أمام النيابة العامة بقيامه بخنق المجني عليه ودفنه للتخلص من مساومته له بعدما علم أن القاتل هارب من أحكام قضائية تتجاوز 20 عامًا، وقام بتزوير بطاقة رقم قومي للهروب منها.

وبينت التحقيقات أن المتهم الرئيسى هو والد خطيبته استأجر شقة بالرحاب 2، وقام بالاشتراك مع آخرين فى استدراج الشاب وقتله، ووضع الجثة داخل صندوق خشبي، كما وضع فحم وزلط على الجثة لتفادي انتشار روائح الجثة بالمكان، كما وضع أسمنت وبلاط ودفن الجثة داخل المطبخ.

وبينت المعاينة، أن المتهمين قاموا بوضع جثة في صندوق خشبي وجلبوا كميات من الفحم ووضعوها علي الجثة لمنع انبعاث رائحة حين التعفن، ومن ثم حفروا في أرضية الشقة وأنزلوا الصندوق الخشبي، وردموا عليه الرمال والأسمنت والسيراميك مرة أخرى، لإخفاء الجثة تمامًا.