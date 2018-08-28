صيانة بكوبرى الدقى لمدة 3 أسابيع

28 أغسطس 2018 - 10:58 ص

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة المقاولون العرب ستبدأ اليوم من الساعة 12 مساء في أعمال الصيانة بكوبري الدقي المعدنى “تغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية” للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، فى بيان صادر عن المحافظة، إن العمل سيتم على مرحلتين لمدة ثلاثة أسابيع مع ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات؛ وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقي لتيسير المرور للسيارات وتركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.