» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس

28 أغسطس 2018 - 11:01 ص

اشتهر الفتى الباكستاني أحمد خان بموهبة فريدة وقدرة على التحكم بأحد أعضاء جسده بشكل عجيب، ما لفت أنظار مستخدمي الإنترنت إلى مقاطع الفيديو التي نشرها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يخطط خان، وهو من مدينة لاهور، للتسجيل في موسوعة غينيس وتحقيق رقم قياسي في هذه الهواية، وهي “إخراج العينين من محجريهما”.

واكتشف أحمد خان موهبته أثناء مشاهدته لأفلام الكرتون “توم وجيري”، عندما أخرج القط توم عينيه من محجريهما بعد ضربة تلقاها على ظهره.

وحاول خان بعد رؤيته فيلم الكرتون، تكرار “الخدعة”، وضغط على جفنيه فقفزت عيناه إلى الخارج. وقال خان: “في البداية، اعتقدت أنني آذيت نفسي وسقطت عيناي، لكنني أدركت بعد ذلك أنني لم أصب بأذى”.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي يخرج فيها خان عينيه على الإنترنت في شبكات التواصل الاجتماعية. ودعا أيضا إلى إجراء مقابلات حصرية مع قنوات تلفزيونية مختلفة، حيث تم تلقيبه بأكبر فتى “جاحظ” في البلاد.

ويخطط الفتى الباكستاني لتحطيم الرقم القياسي لموسوعة جينيس للعيون الجاحظة، الذي تحتله الآن الأمريكية، كيم جودمان، بقدرتها على إخراج عينيها من محجريهما لمسافة 12 ميللميترا.



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