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"تويوتا" تستثمر بأوبر بـ500 مليون دولار

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تويوتا
تويوتا

عمرو محمد-متابعات

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مصر

السيارات

دولار

تيوتا

قالت شركة تويوتا، والتي تعد أكبر مصنع للسيارات في العالم، إنها بصدد استثمار 500 مليون دولار في شركة "أوبر" وتوسيع الشراكة بينهما لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

وقالت تويوتا إن الاستثمار يشمل الإنتاج الضخم للسيارات ذاتية القيادة التي ستستخدمها شركة "أوبر ".

وأضافت أن هذه الخطوة ستمثل طريقة لكلتا الشركتين للحاق بالمنافسين في سوق السيارات الذاتية القيادة.

ومن شأن هذه الصفقة رفع قيمة "أوبر" إلى 72 مليار دولار رغم خسائرها المتزايدة.

وقال شيجيكي تومويلما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا موتور كوربوريشن"، إن "الاتفاقية والاستثمار يشكلان علامة بارزة في تحولنا إلى شركة للتنقل حيث نساعد على توفير مسار للتوسع الآمن لخدمات وخيارات التنقل ".

وكانت "أوبر" علّقت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة في الولايات المتحدة، بسبب وفاة امرأة في ولاية أريزونا بعدما صدمتها إحدى سيارات برنامج "أوبر تكنولوجي ".


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