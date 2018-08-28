سر جديد يقلب الموازين بواقعة قتيل الرحاب

28 أغسطس 2018 - 11:05 ص

كشف عمر أسامة، شقيق قتيل الرحاب تفاصل جديدة عن أسباب الواقعة التى حدثت في الحي الراقي، قائلاً: "إن شقيقه قتل على يد والد فتاة كان يحبها ويخطط للزواج منها".

وأضاف "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دي إم سي"، أن شقيقه كان مرتبطا بفتاة وكانا يخططان معًا للخطبة ولكنه اكتشف أن والدها مزور شهادة وفاة لنفسه ولديه 5 بطاقات شخصية مزورة بأكثر من اسم.

وتابع: "شقيقي ذهب لوالد الفتاة وطلب منه الابتعاد عن هذه الأفعال لأنه يحب ابنته ويريد استكمال الخطبة"، مشيرًا إلى أن والد الفتاة استخدم ابنته بعد ذلك لاستدراج شقيقه في البيت.

وتابع: "شقيقي ذهب لإعطاء البنت هدية بمناسبة عيد الأضحى، بعد ذلك أغلق هاتفه المحمول واختفى بعدها، ثم قدمنا بلاغا رسميا عن تغيبه".

واستكمل قائلًا: "والد الفتاة أنكر وجود شقيقي بمنزلهم في البداية ولكن بعد الضغوط اعترف أنه قتل أخي في شقة مؤجرة تابعة له بالرحاب لأن شقيقي يعلم عنه معلومات كثيرة قد تؤذيه وهدده بالإبلاغ عنه"، منوهًا بأن أخيه قتل شنقا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على قاتل شاب الرحاب، والذي اعتراف أمام النيابة بارتكاب جريمته تفصيليًا.

كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغا يفيد بوجود جثة شاب بسام أسامة داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل مدينة الرحاب.