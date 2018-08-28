  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

صلاح

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

يكشفه شقيقه..

سر جديد يقلب الموازين بواقعة قتيل الرحاب

آخر الأخبار

ضحية الرحاب
ضحية الرحاب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سر الجملة التي قالها قتيل "الشروق" لخطيبته فتسببت في قتله

#

صديق طالب الشروق المقتول يكشف مفاجآت تغير مجرى الأحداث

#

شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

#

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

كشف عمر أسامة، شقيق قتيل الرحاب تفاصل جديدة عن أسباب الواقعة التى حدثت في الحي الراقي، قائلاً: "إن  شقيقه قتل على يد والد فتاة كان يحبها ويخطط للزواج منها".

وأضاف "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دي إم سي"، أن شقيقه كان مرتبطا بفتاة وكانا يخططان معًا للخطبة ولكنه اكتشف أن والدها مزور شهادة وفاة لنفسه ولديه 5 بطاقات شخصية مزورة بأكثر من اسم.

وتابع: "شقيقي ذهب لوالد الفتاة وطلب منه الابتعاد عن هذه الأفعال لأنه يحب ابنته ويريد استكمال الخطبة"، مشيرًا إلى أن والد الفتاة استخدم ابنته بعد ذلك لاستدراج شقيقه في البيت.

وتابع: "شقيقي ذهب لإعطاء البنت هدية بمناسبة عيد الأضحى، بعد ذلك أغلق هاتفه المحمول واختفى بعدها، ثم قدمنا بلاغا رسميا عن تغيبه".

واستكمل قائلًا: "والد الفتاة أنكر وجود شقيقي بمنزلهم في البداية ولكن بعد الضغوط اعترف أنه قتل أخي في شقة مؤجرة تابعة له بالرحاب لأن شقيقي يعلم عنه معلومات كثيرة قد تؤذيه وهدده بالإبلاغ عنه"، منوهًا بأن أخيه قتل شنقا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على قاتل شاب الرحاب، والذي اعتراف أمام النيابة بارتكاب جريمته تفصيليًا.

كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغا يفيد بوجود جثة شاب بسام أسامة داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل مدينة الرحاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل