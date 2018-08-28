السعيد: 275 مليار جنيه استثمارات بسيناء حتى عام 2022

28 أغسطس 2018 - 11:06 ص

أفادت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان صحفي، لها اليوم بأن الحكومة خصصت استثمارات بقيمة 275 مليار جنيه، لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى عام 2022.

وأضافت قائلة فى بيان لها: "الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، وهناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما".

وأشارت إلى أن أهم المشروعات الإنمائية بشبه جزيرة سيناء، المزارع السمكية على مساحة 15590 فدانًا بالمشروع القومي بقناة السويس، وإنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة، والمنطقة الصناعية ببورسعيد، وإنشاء 10 طرق بإجمالي 1339 كم بتكلفة 26.6 مليار جنيه، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 9 مستشفيات، وتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه يتم كذلك تنفيذ 5 مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، وتطوير ورفع كفاءة مطاري العريش وشرم الشيخ، وإنشاء مرسى للصيادين برمانة، وتطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، واستكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدينة بئر العبد، واستكمال رفع شبكات الكهرباء علي الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء.

وقالت إن الحكومة وجهت استثمارات بحوالي 2.982 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة ومولت الخزانة العامة نسبة 86% منها وبقيمة بلغت 2.553 مليار جنيه محققة ارتفاع بنسبة 32% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وحول الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء أشارت الوزيرة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 1.619 مليار جنيه لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال العام المالي الحالي، هي مشروعات المياه حيث يتم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش، وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية زويد.