"شيحة" بكندا بعد خلعها للحجاب

28 أغسطس 2018 - 11:15 ص

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها على موقع الصور الشهير "إنستجرام" كشفت فيها عن وصولها إلى كندا، حيث يتواجد زوجها وذلك لأول مرة منذ خلعها الحجاب قبل شهر.

وكتبت حلا على صورة الطائرة التي نشرتها في إنستجرام، قائلة، "هبطت في كندا، لا أطيق الانتظار للعودة للقاهرة".

وكانت انتقادات كثيرة طالت الممثلة المصرية حلا شيحة بعد قرارها خلع الحجاب والعودة للتمثيل.

وردت حلا شيحة على منتقديها خلال مداخلة هاتفية مطولة مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامج "العاشرة مساءً" قبل أسبوعين.

وقالت حلا إن ارتداءها الحجاب أو خلعه، هي مسألة خاصة، وما فعله الشيخ محمد الصاوي يعتبر تعدياّ على خصوصياتها.

وحول زوجها، قالت حلا شيحة إن ما نقله حول رفض زوجها قرار خلع الحجاب غير صحيح وهناك توافق أسري حول القرار.

وشددت على أن الأخلاق هي أهم ما يميز المرأة والحجاب ليس مقياسًا للحكم عليها ومدى تدينها من عدمه.

وأضافت أنه لا يجب لأحد أن يتحدث باسم الإسلام وكل منا يجب عليه أداء دوره كما يجب أن يكون.