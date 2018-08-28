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بالفيديو.. عودة بعثة حج أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

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عادت إلى أرض الوطن بعثة الحج لأسر الشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة وذلك بعد أداء مناسك الحج، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وقد ضمت البعثة ألف من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة وأهالى شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع بقرية الروضة بمدينة بئر العبد.

وأشاد الحجاج بمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال وتوفير كل سبل الراحة لأداء فريضة الحج، بدءًا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة لأداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وقدم أعضاء البعثة وأسر الشهداء والمصابون الشكر والامتنان للملكة العربية السعودية مؤكدين أن تلك الدعوة تعبر عن عمق العلاقات المصرية السعودية، معبرين عن تقديرهم للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لما يبذلونه من دور كبير ورعاية مستمرة لهم ولأسرهم.

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