المرسى: اقتراحان لحل أزمة الصحف الورقية

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فيس بوك

جامعة القاهرة

محمد المرسي

كلية الإعلام

صحف ورقية

حدد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اقتراحين لا ثالث لهما من اجل إنقاذ الصحافة الورقية من الاندثار ومواكبة التطوير الكتابى والعملى.

وقال المرسى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أزمة الصحف الورقية بحاجة لرؤية غير تقليدية لتطوير الشكل والمحتوي بعيدًا عن رفع أسعار بيعها في وقت قد يزيد من أزمتها".

وعلق رواد "فيس بوك" على المنشور، فقال سيد محمود: "نرغب فى حلول لاتحاد الإذاعة والتليفزيون".

وأضاف ناصر فرغلى: "يا دكتور القارئ ابتعد عن الصحف الورقية بعد أن تحولت إلى صحف مدرسية. ذات اتجاه واحد وتعبر عن صوت واحد وإعادتنا إلى الستينيات وللتأكيد علي ذلك تابع العناوين والمضامين ومازالت تستكتب أسماء عفا عليها الزمن ومثالا تخصص الأهرام صفحة يوم الجمعة لإبراهيم حجازي وأتحداك أن تفهم ماذا يريد ابتداء من العنوان حتي آخر كلمة المشكلة في أن الصحف لم تعد تسمح بتعدد الآراء وإتاحة الفرصة للقامات الحقيقية والموهوبين والمبدعين في كل المجالات، الملاحظة الأخيرة ما سر زيادة توزيع الصحف في الهند التي تنتشر فيها الأمية والتنوع العرقي واللغوي والديني وهو ما شاهدته بعيني خلال زيارتي لها، كذلك الأمر فإن الصحف تشهد زيادة التوزيع في اليابان ودول أخرى، إذن يجب ألا نلقي اللوم على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابع إبراهيم السيد: "تأخر الصحف الورقية بسبب التطور الطبيعي في ظل ثورة الاتصالات".

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