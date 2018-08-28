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دفن جثمان "أبو دبيكى" خارج مصر

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عمر ناجي
عمر ناجي

محمد الخرو

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الحامدية الشاذلية

عمر ناجى

أبودبيكي

توفي أمس الفنان الكبير عمر ناجي فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقررت أسرة الفنان الراحل دفن جثمانه بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية، غدا الأربعاء.

وشارك الفنان الراحل عمر ناجى فى عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، واشتهر بشخصية "أبو دبيكى" كبير المطاريد فى مسلسل "ذئاب الجبل".

ولد عمر ناجي فى صعيد مصر وأنهى دراسته المتوسطة وعامه الأول فى كلية الطب بأسيوط، ترك الطب فى العام الثانى والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وعمل أثناء دراسته بفرقة يوسف وهبى، بطلًا للعديد من مسرحياته منها الأخرس وبنت الهوى، ليلتحق بعدها بالمسرح القومى ويقوم ببطولة مسرحية مقالب عطيات، ثم اكتشفه المنتج رمسيس نجيب وقدمه فى فيلم (حتى آخر العمر)، ومن بعده شارك فى العديد من الأفلام والعديد من الأعمال التليفزيونية والتى من أبرزها الأخرس، ذئاب الجبل، الأخطبوط، الرجل الآخر، أماكن فى القلب وسعد اليتيم.


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