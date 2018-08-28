عبد النور يكشف موقف "ماكين" من الإطاحة بـ"مرسي"

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كشف وزير السياحة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، عن لقائه مرشح الحزب الجمهوري، في انتخابات الرئاسة الأمريكية  لعام   2008 جون ماكين.

وقال "فخري" العضو السابق بجبهة الإنقاذ، والتي تشكلت في نوفمبر عام 2012 ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "أتذكر لقائي مع السيناتور جون ماكين خلال زيارته للقاهرة في ربيع 2013 بصفتي أميناً عاماً لجبهة الإنقاذ، كان فجاً في تأييده لحكم الإخوان".

وأضاف، :"كان ماكين غليظاً في رفضه لمطالبتنا بانتخابات رئاسية مبكرة، وقحاً في تدخله في الشأن المصري الداخلي..رحمه الله".

وكان قد توفي السيناتور الأمريكي  جون ماكين، منذ أيام قليلة، عن عمر يناهز 81 عامًا، بعدما توقف عن تلقي علاج سرطان الدماغ.

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