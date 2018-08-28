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منح الضبطية القضائية لـ362 قياديا بالكهرباء

قضايا وحوادث

محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء

أحمد الشربينى

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قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل منح بعض العاملين شاغلي الإدارة العليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر صفة مأموري الضبط القضائي، بحسب الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار منح الضبطية القضائية لإثنين من قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، و46 قياديًا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و50 فردًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، و31 قياديًا بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، و42 فرداً بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، و91 بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، و44 بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، و15 بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و29 بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، و12 بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

واشتمل القرار على إجمالي 362 قيادياً بشركات توزيع الكهرباء، ممن منح لهم الضبطية القضائية بصفتهم الوظيفية.

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