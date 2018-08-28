  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

تامر الرفاعي

مد فترة التقديم لـ"تصميم ميدالية بطولات مكافحة الإرهاب"

صلاح

"صلاح" يكشف المستور عن اتحاد الكرة ومعسكر "روسيا"

ساويرس

رحيل اتحاد الكرة مطلب شعبى عايزين مليون مشاركة

قتيل الرحاب

فحم وزلط وأسمنت.. تفاصيل مثيرة فى قتل "طالب الرحاب"

وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة

عرب وعالم

وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

"المالية" تكشف حقيقة إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات

#

أبرز 10 معلومات عن رئيس الوزراء الجديد

#

وزير الكهرباء: الإعلان عن الزيادة الجديدة رسميًا

#

من هو ساجد جاويد أول وزير داخلية بريطاني مسلم؟

الحكومة الفرنسية

وزير البيئة

نيكولاس هولو

إعلان استقالته

"لا أريد أن أكذب على نفسي بعد الآن" بهذه العبارة  أعلن وزير النقل البيئي والتضامن الفرنسى نيكولاس هولو، الثلاثاء، عن رحيله عن الحكومة التي كان احد أعضائها الأكثر شعبية فيها، عازيا سبب قراره الى أنه "لا يريد أن يكذب على نفسه".

وقالت إذاعة فرنسا الداخلية، بعد أن اعترف الوزير بأنه يشعر بمفرده في المناورة بشأن القضايا البيئية في الحكومة، إنه اتخذ قرارًا بمغادرة الكابينة الوزارية.

وأضاف هولو :  "سأقوم باتخاذ أصعب قرار في حياتي ، لا أريد أن أكذب على نفسي بعد الآن"، مؤكدا "لا أريد أن أعطي الوهم بأن وجودي في الحكومة يعني أننا على مستوى التحدي"، في إشارة منه لعدم اهتمام الحكومة بالبيئة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي
» بريطانيا تطارد شابًا قتل صديقته السورية وأمها .. ولغز يحيط بالقضية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل