» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة

28 أغسطس 2018 - 11:42 ص

"لا أريد أن أكذب على نفسي بعد الآن" بهذه العبارة أعلن وزير النقل البيئي والتضامن الفرنسى نيكولاس هولو، الثلاثاء، عن رحيله عن الحكومة التي كان احد أعضائها الأكثر شعبية فيها، عازيا سبب قراره الى أنه "لا يريد أن يكذب على نفسه".

وقالت إذاعة فرنسا الداخلية، بعد أن اعترف الوزير بأنه يشعر بمفرده في المناورة بشأن القضايا البيئية في الحكومة، إنه اتخذ قرارًا بمغادرة الكابينة الوزارية.

وأضاف هولو : "سأقوم باتخاذ أصعب قرار في حياتي ، لا أريد أن أكذب على نفسي بعد الآن"، مؤكدا "لا أريد أن أعطي الوهم بأن وجودي في الحكومة يعني أننا على مستوى التحدي"، في إشارة منه لعدم اهتمام الحكومة بالبيئة.