"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

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البرادعي

هربوت

وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق رسالة إلى العالم العربي، من خلال مقولة للروائي الإنجليزي هربرت چورچ ويلز.

وقال "البرادعي" في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "إلى من بيدهم الأمر فى العالم العربى، إذا لم ننهى الحروب فإن الحروب سوف تنهينا" .

وقد تفاعل وراد تويتر حول تدوينة "البرادعي" حيث قال محمد عدلي: "نفسي أسألك يا دكتور محمد أنا كنت من متابعيك ومحبيك بس المشكلة انت بتعمل أيه فعليا لكلامك دا الاعتراض من خارج الأراضي المصرية وبس فعلاً كلام من دون أفعال".

وأضاف أخر: "أنت تعلم جيداً من بيده فلا تراوغ عقول الناس".

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