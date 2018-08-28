رئيس الوزراء يضع إستراتيجية لخفض الدين العام

28 أغسطس 2018 - 11:55 ص

وضع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تضم خطوات جادة للعمل على خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، مشيرًا إلى أنه سيتم تنقية مختلف المقترحات التى ستضعها الوزارات الاقتصادية التى وستبلور فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين على المدى المتوسط.

وقال مدبولى فى اجتماعه باللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التضامن الإجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، إن الاستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصرى، وأن تكون أيضاً قابلة للتطبيق بشكل عملى، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا أن العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة .

وتناول الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى وملائمته مع الاستراتيجية التى سيتم وضعها وأهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.

وتناول الاجتماع برنامج الطروحات استعرض الاجتماع أخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وأجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.