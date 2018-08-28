سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

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اتحاد الكرة

محمد صلاح

مني سلمان

الحقوق المادية

أعربت الإعلامية منى سلمان عن تضامنها ووقوفها مع محمد صلاح اللاعب العالمي ونجم ليفربول الإنجليزي.

وقالت سلمان في تدوينة مصغرة على حسابها على "تويتر":  مش محتاجة تفاصيل.. واحد رافع راسنا والتاني مجرسنا #أدعم_محمد_صلاح".

يأتي هذا عقب التغريدة التى هاجم فيها صلاح اتحاد الكرة بعد تجاهلهم لرسائله فى واقعة حقوقه المادية بعدم استخدام صورته إعلانيًا دون موافقته فى الوقت الملتزم فيه اللاعب بعقود رعاية أخرى.

كما قام صلاح مقطع فيديو على حسابه الخاص "فيس بوك" تحدث فيه على كواليس المنتخب بروسيا، وأزمته الأخيرة مع الاتحاد.

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