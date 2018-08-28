الصحة تعلن وفاة الحالة 54 بين الحجاج المصريين

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وكالات : حنان حمدتو

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وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفي هو الحاج محمد محمد محمد خاطر، 69 عامًا، من محافظة البحيرة، يتبع حج التضامن، لافتاً إلى أنه توفى بمكة المكرمة.

وأكد شوقي على أن الحاج توفى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة

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