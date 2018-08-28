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الأمور المستعجلة ترفض وقف تصوير فيلم لأحمد السقا

قضايا وحوادث

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قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برفض دعوى تطالب بوقف تصوير فيلم «3 شهور»، لأحمد السقا ومنى زكي وتقضى بعدم الاختصاص.

كان عدد من المواطنين من ضحايا شركة «ريماس جروب»، تقدموا بدعوى مستعجلة، مطالبين بوقف تصوير فيلم «3 شهور»، وحملت الدعوى رقم 922 لسنة 2018، وأقيمت من كل من: غريب محمد أنور، ربيع محمد حسين، خالد صلاح الدين، أحمد محمد ، محمد حسين، محمد عبد العزيز ، مجدي حسين ، محمد عبد العاطي، نادر سعد زغلول، فرج عبد الصادق، محمد عبد القادر، ضد اسحق ابراهيم سعد سلام، عضو مجلس ادارة شركة «جولف بارك للمنشأت السياحية»، وعضو مجلس شركة «ريماس للانتاج الفني» ، نقيب المهن السينمائية، نقيب المهن التمثيلية ، ورئيس غرفة صناعة السينما.

وطالبت الدعوى بوقف تصوير ومنع عرض فيلم 3 شهور، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي، حيث يتزوج المواطن المصري أحمد السقا من امرأة أمريكية، وينجبان طفلا، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل، ويشارك في بطولته منى زكى وخالد الصاوي وروجينا وانتصار، من تأليف وإخراج محمد سامى.

كما طالبت بفرض الحراسة القضائية على شركة «جولف بارك للمنشأت السياحية» ، وعضو مجلس شركة «ريماس للإنتاج الفني».

وقالت الدعوى أن المدعي عليه إهدر أموال الطالبين من خلال قيامه بإنشاء شركة انتاج سينمائي وأنتج أكثر من فيلم منها «الخلية والكهف» ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع المدعين رغما من الأموال الطائلة التي جمعها والتي تجاوزت الملايين من الجنيهات بل بلغت المليار من خلال إقامة منتجع سياحي تحت مسمى «ريماس»، وضرب بتلك العقود عرض الحائط وقد صدر ضده أحكام قضائية بحوالي 30 سنة حبس ما بين أحكام متنوعة ما بين تبديد ونصب وتحرير شيكات بنكية بدون رصيد مما عرضه لصدور أحكام أخرى ضده مما دفعهم لرفع دعوى حراسة حفاظا على أموالهم المهدرة.


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