تحذير مهم من وزير القوى العاملة للشباب

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محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

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حذر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الشباب من شركات التوظيف الوهمية، قائلاً: "هناك بعض الشركات تنصب على الشباب بغرض توفير فرص عمل لهم في الخارج".

 وطالب  "سعفان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، الشباب الحاصلين على عقود عمل بالخارج بالذهاب إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتأكد من صحة هذا العقد قبل السفر، مؤكدًا أن الوزارة ستتأكد من  خلال مستشاريها في هذه الدول.

 وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الخارج، لتضيق الخناق على شركات التوظيف الوهمية، وحتى لا يتلاعب أحد بشباب مصر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق مؤشرات جيدة للقضاء على البطالة، موضحًا أن معدل البطالة انخفض إلى 9.7% في الوقت الحالي بعد أن كان 15% في 2013.

 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=yGNm1GHaNEk


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