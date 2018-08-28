الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

28 أغسطس 2018 - 12:22 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 6 متهمين وهم إسلام محمد عابدين ومحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، ومحمد محمود أحمد.

كما عاقبت شوقى سمير وبلال عماد بالسجن المؤبد كما عاقبت عبد الرحمن على بالسجن المشدد 5 سنوات كماعاقبت الطفل إسلام أحمد عيد بالسجن لمدة 15عاما كماعاقبت الطفلين عمر خليل وعبد الرحمن رضا بيومى بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات والمصاريف الحماسية، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بالتعدى على كمين الخصوص .

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص