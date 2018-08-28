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زايد: 2.4 مليون فيال أنسولين مستورد بالصيدليات فى أغسطس

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انسولين

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الصحة

نواقص أدوية

زايد

هالة

رشا زيادة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على انه تم  ضخ 2.4 مليون فيال من الأنسولين المستورد خلال شهر أغسطس الجاري، بزيادة عن الخطط الاستيرادية للبلاد، وذلك بعد رصد زيادة معدلات الاستهلاك من 380 إلى 580 ألف فيال أنسولين في آخر شهرين، والذي أثر على مستوى المخزن الاستراتيجي.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الكميات الجاري ضخها تكفي لمدة 4 أشهر، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الزائدة، واتخذت الوزارة إجراءات استثنائية لضخ كميات إضافية من الأنسولين المستورد بدأت في الوصول إلى البلاد بداية من 15 أغسطس الجاري، واستقبلت مخازن الموزعين 750 ألف فيال في 15 أغسطس، وتم التوزيع منهم على الصيدليات العامة، ووصل البلاد 950 ألف فيال يوم 23 أغسطس، يوزعون على الصيدليات يوم الخميس المقبل، علاوة على وصول 700 ألف فيال إضافي يوم 26 أغسطس؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأنسولين.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إنه تم توزيع 225 ألف فيال أنسولين على الصيدليات خلال الخمسة أيام الماضية، ويجري توزيع 250 ألف فيال آخرين خلال الأسبوع الجاري، مع رفع حصة كل صيدلية “الكوتة” إلى 25 فيال بدلًا من 10 فيال لسد أي احتياجات إضافية للمرضى.

وأضافت زيادة في بيان لها ، بأن أرصدة مديريات الصحة من الأنسولين في جميع محافظات الجمهورية لا تقل عن استهلاك يكفي لشهر، وتم توجيه مديري المديريات بتعزيز المخزون بما يكفي لمدة لا تقل عن شهرين، لافتة إلى وجود 125 ألف فيال أنسولين في مخازن التموين الطبي التابعة للوزارة، كمخزن استراتيجي لا يصرف إلا في الحالات الطارئة.

ونوهت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إلى أن الإنتاج المحلي من الأنسولين يقدر بنحو 7 مليون فيال سنويًا، كما يتوفر أرصدة من المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفي لمدة 5 أشهر، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 50%، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي أصناف دوائية ناقصة عبر الخط الساخن رقم 25354150 على مدار الـ24 ساعة.

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