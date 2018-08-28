خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

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طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باستقالة اتحاد الكرة في ظل الأزمات المتلاحقة.

وقال رضوان، في بيان، اليوم،: "بعيدًا عن أن اللاعب محمد صلاح والذي أصبح أيقونة الأمل للمصريين والعرب، ما يمنحه تعاطفًا مع أي موقف، إلا أن اتحاد الكرة المصري الذي يستمد حصانته وقوته من الاتحاد الدولي لكرة القدم (fifa )، أصبح عبئًا ليس فقط على محمد صلاح بل على الدولة بالكامل".

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الفشل المدوي الذي تعامل به الاتحاد في إدارة ملف مصر في كأس العالم، ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة من التردي الإداري الذي وصلنا إليه.

وتساءل: "هل يستقيم التعامل مع ملف محمد صلاح بصفة خاصة وملف كأس العالم بصفة عامة بهذه الطريقة؟ والتي لا ترتقي إلا لمستوى الردح".

وتابع: "تناسى المسئولون في هذا الاتحاد أصلًا أنهم مسئولون وعليهم واجبات، وكذلك مسئوليات ليس فقط تجاه لاعبين ولكن تجاه دولة".

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الاتحاد استمد قوته من الاتحاد الدولي وفقد شرعيته في الدولة المصرية، موجهًا حديثه لاتحاد الكرة: "استقيلوا وارحموا مصر".


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