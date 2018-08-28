  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

صلاح

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

التعليم: 55 مدرسة يابانية بالعاصمة الإدارية والهايكستب وجاردينيا

آخر الأخبار

مدارس يابنية
مدارس يابنية

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

1000 فدان لـ"جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية

#

10 خطوات للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية

#

تعرف على الأسعار الجديدة للأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة

#

بالصور.. منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة

سرقة

كلية الفنون التطبيقية

الجامعة الألمانية

سرقة استاذ جامعي

بدأت هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية والتى تضم 55 مدرسة مصرية يابانية فى  محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية تضم 55 مدرسة، وإجمالى المدارس سوف يصل إلى 100 مدرسة مصرية يابانية تم إنشاؤها حديثًا.

وأضافت  أن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية سوف تدخل الخدمة العام الدراسى 2019، لافتة إلى أن هناك 3 مدارس تم البدء فيها منها المدرسة المصرية اليابانية بالعاصمة الإدارية، على مساحة 19 ألف متر وتضم 28 فصلا، والهايكستب ومنطقة جاردينيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل