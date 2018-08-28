التعليم: 55 مدرسة يابانية بالعاصمة الإدارية والهايكستب وجاردينيا

28 أغسطس 2018 - 12:37 م

بدأت هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية والتى تضم 55 مدرسة مصرية يابانية فى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية تضم 55 مدرسة، وإجمالى المدارس سوف يصل إلى 100 مدرسة مصرية يابانية تم إنشاؤها حديثًا.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية سوف تدخل الخدمة العام الدراسى 2019، لافتة إلى أن هناك 3 مدارس تم البدء فيها منها المدرسة المصرية اليابانية بالعاصمة الإدارية، على مساحة 19 ألف متر وتضم 28 فصلا، والهايكستب ومنطقة جاردينيا.