  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

صلاح

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

شاهد.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الرى" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

أكد  الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن ملحوظ في حالة الطقس وأن البلاد تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، مع استمرار تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

وقال "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء كافة.

 وأشار إلى أن درجات الحرارة ستظل معتدلة حتى نهاية شهر أغسطس، موضحًا أنها ستتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة على السواحل الشمالية، بينما على القاهرة والوجه البحري ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، وعلى جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة.

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة ما يعطى شعورًا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة ستعمل على تلطيف الجو.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل