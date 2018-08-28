شاهد.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

28 أغسطس 2018 - 12:41 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن ملحوظ في حالة الطقس وأن البلاد تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، مع استمرار تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

وقال "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستظل معتدلة حتى نهاية شهر أغسطس، موضحًا أنها ستتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة على السواحل الشمالية، بينما على القاهرة والوجه البحري ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، وعلى جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة.

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة ما يعطى شعورًا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة ستعمل على تلطيف الجو.

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