  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

صلاح

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

علي طريقة القذافي..

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عبد الغني يتراجع: أنا تحت أمر صلاح ومستعد أسافرله بكرة

#

عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

#

أغرب تعليق لـ"مجدي عبد الغني" على هدف "صلاح"

#

الاعتداء على الفنانة "منى عبدالغني" بسبب ارتدائها الحجاب

كرة القدم

عبد الغنى

وكيل

صلاح

هاجم عضو اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الاتحاد وصلاح.

وقال "عبد الغني" في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، "وكيل صلاح يطالب الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاستقالة حال عدم تنفيذ مطالب اللاعب، من أنت حتى تطلب ذلك"؟.

وتابع "عبد الغني": "وزير الرياضة شخصيًا لا يستطيع مطالبة الاتحاد بالاستقالة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عبد الغني" حيث قال بهاء حماد: " من رأيي أنك تستقيل أنت وتحافظ على حب الناس ليك وتثبت أنك شخصية محترمة.. أو تكمل وتبقى زي ما أنت شايف كده".

وأضاف آخر: "صلاح هو اللي خلاكم ناجحين مش انتو اللي خلتوه ناجح كفايا بقى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل