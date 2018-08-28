مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

28 أغسطس 2018 - 12:43 م

هاجم عضو اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الاتحاد وصلاح.

وقال "عبد الغني" في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، "وكيل صلاح يطالب الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاستقالة حال عدم تنفيذ مطالب اللاعب، من أنت حتى تطلب ذلك"؟.

وتابع "عبد الغني": "وزير الرياضة شخصيًا لا يستطيع مطالبة الاتحاد بالاستقالة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عبد الغني" حيث قال بهاء حماد: " من رأيي أنك تستقيل أنت وتحافظ على حب الناس ليك وتثبت أنك شخصية محترمة.. أو تكمل وتبقى زي ما أنت شايف كده".

وأضاف آخر: "صلاح هو اللي خلاكم ناجحين مش انتو اللي خلتوه ناجح كفايا بقى".