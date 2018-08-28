إحالة طالبين للجنايات بتهمة سرقة أستاذ جامعي

28 أغسطس 2018 - 12:44 م

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام كلا من عمرو أحمد صادق، يحيي رضا فاروق، إلى المحاكمة الجنائية في اتهامهم بسرقة أستاذة جامعية أجنبية الجنسية في الطريق العام.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين سرقا حقيبة يد بها أوراق ومستندات مهمة ومبلغ مالي قدره ألف جنيه مصري وهاتف محمول، من سيدة تدعى زابينا مولر، بالإكراه حال تواجدها بالطريق العام، حيث قامو بتتبعها والاقتراب منها أثناء انتظارها إحدى سيارات الأجرة ثم قامو بخطف الشنطة من المجني عليها وأسقطها أرضًا، وكشفت الكاميرات أن المتهمين كانا مستقلان دراجة نارية في طريق عام تحمل لوحات رقم "أ م د 5468".

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها ألمانية الجنسية، وتعمل أستاذ جامعي بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية بمصر، وقالت حال سيرها بدائرة قسم عابدين وتوجهها لاستقلال مركبة مستأجرة فوجئت بدراجة بخارية يستقلها شخصان دنا منها وامسكا حقيبة اليد خاصتها فتشبثت بها فقام أحدهما بجذبها عنوة فسقطت أرضا وحدثت إصابتها بجبهتها وسرقا الحقيبة وما حوته من أوراق ومستندات ومبلغ مالي قاصدين السرقة بالإكراه.

وثبت من تقرير الطبي المبدئي إصابة المجني عليها عبارة عن سحجات سطحية أعلى الجبهة والحاجب الأيمن وكدمة باليد اليمنى، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ثم إحالتهما للمحاكمة.