  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

صلاح

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

إحالة طالبين للجنايات بتهمة سرقة أستاذ جامعي

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

حبس سيدتين وآخرين فى سرقة محل ذهب

#

إحالة أوراق قضية رئيس حى الرحاب للجنايات

#

تعليق "قصر العيني" على سرقة قرنية مريض

#

أستاذ جامعي بطب الأزهر يعذب ابنه حتى الموت

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام كلا من عمرو أحمد صادق، يحيي رضا فاروق، إلى المحاكمة الجنائية في اتهامهم بسرقة أستاذة جامعية أجنبية الجنسية في الطريق العام.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين سرقا حقيبة يد بها أوراق ومستندات مهمة ومبلغ مالي قدره ألف جنيه مصري وهاتف محمول، من سيدة تدعى زابينا مولر، بالإكراه حال تواجدها بالطريق العام، حيث قامو بتتبعها والاقتراب منها أثناء انتظارها إحدى سيارات الأجرة ثم قامو بخطف الشنطة من المجني عليها وأسقطها أرضًا، وكشفت الكاميرات أن المتهمين كانا مستقلان دراجة نارية في طريق عام تحمل لوحات رقم "أ م د 5468".

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها ألمانية الجنسية، وتعمل أستاذ جامعي بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية بمصر، وقالت حال سيرها بدائرة قسم عابدين وتوجهها لاستقلال مركبة مستأجرة فوجئت بدراجة بخارية يستقلها شخصان دنا منها وامسكا حقيبة اليد خاصتها فتشبثت بها فقام أحدهما بجذبها عنوة فسقطت أرضا وحدثت إصابتها بجبهتها وسرقا الحقيبة وما حوته من أوراق ومستندات ومبلغ مالي قاصدين السرقة بالإكراه.

وثبت من تقرير الطبي المبدئي إصابة المجني عليها عبارة عن سحجات سطحية أعلى الجبهة والحاجب الأيمن وكدمة باليد اليمنى، وأمرت النيابة بحبس المتهمين ثم إحالتهما للمحاكمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل