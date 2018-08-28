» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص

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رجال الشرطة

اعدام المتهمين

كمين الخصوص

الهجوم على كمين الخصوص

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"الهجوم على كمين الخصوص"، والمؤبد لمتهمين اثنين، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم "حدث"، ومعاقبة متهم بالسجن خمس سنوات، ومعاقبة متهمين بالسجن ثلاثة سنوات، مع مصادرة المضبوطات و ألزمت المتهمين البالغين بالمصروفات.

وجاءت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام على النحو التالي: إسلام محمد عابدين، محمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبد الظاهر، عبد الرحمن مصطفى، محمد محمود هاشم درويش، أما المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد هم شوقي سمير وبلال عماد،  كما قضتمعاقبة الطفل إسلام أحمد عبد الله بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا.

كما عاقبت المحكمة المتهم عبد الرحمن علي السجن المشدد 5 سنوات، وقضت المحكمة عمر خليل، وعبد الرحمن رضا، بالسجن ثلاثة سنوات، مع مصادرة المضبوطات و إلزام المتهمين البالغين بالمصروفات.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص


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