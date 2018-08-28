"عيد": واقعة لا تحدث سوى في مصر

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انتقد المحامي الحقوقي جمال عيد، وزارة الكهرباء بسبب ما آلت إليه الظروف بها والخاصة بقطع الكهرباء علي بعض شركات المرافق الأخرى بالدولة.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "واقعة لن تحدث سوى في أم الدنيا "مصر"، وزارة الكهرباء قطعت الكهرباء عن شركة المياه العمومية"

وتابع عيد: "شركة المياه قطعت المياه عن وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء أعادت الكهرباء لشركة المياه، شركة المياه أعادت المياه لوزارة الكهرباء".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عيد" حيث قال حامد علي: "في معظم الدول العربية كل وزارة تعمل بشكل منفصل عن الأخرى ولا يوجد تنسيق بينهم الوزارات هي أشبه بما يكون دول صغيرة داخل الدولة!".

وتابع أخر: "جمال بك هذه الواقعة حدثت منذ عشرات السنوات في فيلم مراتي مدير عام عندما ظلوا في مراسلة المقاول الذى نسي تركيب شنكل الشباك وهذا ما يؤكد أن هذه الصفات موروثة من جدنا الكبير خفرع أفندى كعب الغزال وربنا يجعله عامر".

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