انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

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قضايا وحوادث

انتحار فتاة
انتحار فتاة

أحمد الشربينى

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الإسكندرية

حرق فتاة

انتحار فتاة حرقا

فتاة تشعل النار فى نفسها

انتحرت طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، متأثرة بحرق نفسها داخل منزلها فى منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية بسبب خلافات أسرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، يفيد بوصول "ه.ا.م"، 15 عاما، طالبة، مقيمة شارع سالم عيد، دائرة القسم مصابة بحروق بمختلف أنحاء الجسم وتوفيت.

وسؤال والدها قرر بأن ابنته المذكورة قامت بسكب مادة مُعجلة للاشتعال "تنر" على نفسها وإشعال النيران مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها بسبب وجود خلافات أُسرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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