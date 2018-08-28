آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

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صدام حسين

المحاكمة

النظارة

رغد صدام

المقتنيات

نشرت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقي السابق " صدام حسين" آخر شيء كان يحمله والدها أثناء محاكمته وقبل الإعدام.

وأضافت رغد في تدوينة مصغرة علي حسابها علي تويتر : "من منزلي .. المقتنيات الخاصة لوالدي الرئيس الشهيد صدّام حسين ..النظّارة الأخيرة التي كانت معه في المحكمة" .

يذكر أن صدام حسين كان قد تم إعدامه في فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة) الموافق 30 ديسمبر 2006 ، بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهت بذلك مرحلة من تاريخ العراق الذي حكمه صدام لنحو ربع قرن قبل أن تتم الاطاحة به اثر غزو العراق الذي قادته القوات الأمريكية عام 2003.

واستنكر المراقبون وقتها من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية هذا الاستعجال المستغرب لتنفيذ حكم الإعدام.



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