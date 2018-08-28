» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح

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وصفت  الدكتورة منى مينا، الأمين العام الأسبق لنقابة أطباء مصر العامة، لاعب المنتخب المصرى المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، بأنه شخصية مجتهدة  ومتواضعة وحساسة  وبسيطة.

وأضافت مينا خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن أخلاق اللاعب محمد صلاح المحترمة تبينت بشكل واضح فى أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري، فهو شخصية مصرية محبوبة  من نوع الشباب الذين يمتلكون الأمل  فى الأوقات الصعبة  من الحياة .

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقال  عمرو حسن: "صلاح هو الهرم الرابع".

وأضاف سامى كورين: "من أحبه ربه زرع محبته في قلوب خلقه".

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