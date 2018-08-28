  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:34 م
بحث متقدم
انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

صلاح

مجدى عبد الغني لوكيل "صلاح": "من أنت"

اعدام

الإعدام لـ 6 متهمين فى "الهجوم على كمين الخصوص"

صلاح

خارجية البرلمان تُحرج "اتحاد الكرة" وتُنصف محمد صلاح

البرادعي

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

حمدين صباحى لن يخوض الانتخابات الرئاسية

بلاغ يطالب بإيداع صباحى فى مستشفى "المجانين"

مكالمة هاتفية تفضح ترمب أمام الكاميرات

مكالمة هاتفية تفضح ترامب أمام الكاميرات

التموين تنفى إلغاء أو تعديل حصص المواطنين اليومية فى الخبز

الحياة السياسية

مصيلحى
مصيلحى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

وزير التموين يأمر قطاعاته بحملات مراقبة خلال أيام العيد

#

"المصريون" ترصد معاناة أهالي تونة الجبل بالمنيا

#

قراءة فى المشهد السياسى

#

انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق

نفت وزارة التموين ما تردد من شائعات إلغاء حصص المواطنين اليومية من الخبز، مؤكدة أن حصة المواطنين اليومية ثابتة كما هى تماماً، ولن ولم يتم المساس بها فى حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز، باعتبارها حق أصيل من حقوقهم، ولهم كل الحرية فى صرفها فى أى وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة فى رد أرسلته للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التى لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً، كنقاط خبز ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص
» وزير فرنسي يرفض الكذب ويستقيل من الحكومة
» شاهد.. اغتصاب "خديجة" وتعذيبها يهز الرأى العام
» عقار لوركاسيرين لإنقاص الوزن لا يؤثر على القلب
» بالفيديو.. باكستاني يخرج عينيه لدخول موسوعة جينيس
» "التحرش" يشعل النار بين ضيوف الإبراشي
» بالفيديو.. طلب غريب من معجب يثير ضحك نانسي عجرم
» حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان
» تناول أي شيء لونه "أحمر" لكي تحافظ على صحتك
» حمزة نمرة يسخر من اتحاد الكرة : أوعى الكولومبي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل