التموين تنفى إلغاء أو تعديل حصص المواطنين اليومية فى الخبز

28 أغسطس 2018 - 01:54 م

نفت وزارة التموين ما تردد من شائعات إلغاء حصص المواطنين اليومية من الخبز، مؤكدة أن حصة المواطنين اليومية ثابتة كما هى تماماً، ولن ولم يتم المساس بها فى حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز، باعتبارها حق أصيل من حقوقهم، ولهم كل الحرية فى صرفها فى أى وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة فى رد أرسلته للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التى لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً، كنقاط خبز ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.