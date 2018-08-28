موظف بالمطار يسلم حقيبة ريالات للأمن

28 أغسطس 2018 - 02:05 م

عثر أحد الموظفين العاملين بساحات انتظار السيارات في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اليوم على حقيبة أموال وهواتف محمولة، كانت متروكة بساحات انتظار السيارات نسياها أحد الركاب، وقام بتسليمها إلى الأمن.

وأفادت مصادر مطلعة بالمطار بأن إسماعيل أحمد سيد منسق ساحات انتظار السيارات، عثر على حقيبة وبفتحها أمام المتواجدين بساحات انتظار السيارات، عثر بداخلها علي 23 ألف ريال سعودي، وهواتف محمولة عديدة، وقام بتسليمها للعقيد محمد الهامي رئيس مباحث مبني الركاب 3 بالمطار، وبعد وقت قليل حضر صاحب الحقيبة إلي مباحث المطار، وقدم الشكر لمنسق ساحات الانتظار وللشرطة.