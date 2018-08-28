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متقدمه واحدة لشغل وظيفة عميد كلية التمريض بجامعة بنها

قبلي وبحري

جامعة بنها
جامعة بنها

علي إسماعيل

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عقدت لجنة اختيار عميد كلية التمريض بجامعة بنها، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور حسام الدين العطار، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سهير شعراوى جمعة وعبدالرحيم شولح، نائبًا عن رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور جلال الخولى الأستاذ المتفرغ بطب بنها.

وبحثت اللجنة الملف المقدم من الدكتورة هويدا صادق باعتبارها المتقدم الوحيد لشغل وظيفة عميد كلية التمريض واستمعت اللجنة إلى خطتها في تطوير الأداء بالكلية والأفكار المستقبلية لخدمة الكلية.

يذكر أن الدكتورة هويدا صادق شغلت منصب العميد لدورة كاملة وانتهت عمادتها.



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