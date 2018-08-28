اليوم.. وصول أولى رحلات الحجاج من المدينة المنورة

28 أغسطس 2018 - 02:28 م

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار المدينة المنورة, تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم 5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وأضافت مصادر داخل المطار، سيتم تسير 14 رحلة جوية من جدة إلى مطار القاهرة لعودة 3500 حاجًا من جدة والمدينة المنورة من حجاج التضامن والقرعة وشركات السياحة والترانزيت متضمنة رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.

وتابعت المصادر بأن الشركة غدًا الأربعاء 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من المدينة المنورة , و12 من جدة لنقل 4300 حاجًا من حجاج السياحة والتضامن والقرعة والترانزيت من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو.