التعليم تعلن نسبة النجاح للدور الثانى للثانوية العامة

28 أغسطس 2018 - 02:40 م

ذكر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة دور الثانى تجاوزت الـ87% وهى نسبة مرتفعة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن الوزارة سوف تعلن النتيجة عبر الموقع الرسمى لها غدًا الأربعاء، ويمكن للطالب أن يحصل على النتيجة من خلال الإنترنت.

وأوضح، أن الوزارة أنجزت نتيجة الثانوية العامة أمس وتم تجميعها حرصًا على مصلحة طلاب مدارس المتفوقين والمنح الدراسية لأن آخرها يوم الخميس، مضيفا: "كان من المفترض أن تعلن النتيجة الأربعاء، ولكن تم سيتم إعلانها اليوم "