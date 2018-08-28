حقيقة إصابة أعضاء الجالية المصرية فى الجزائر بالكوليرا

28 أغسطس 2018 - 02:45 م

كشف السفير عمر أبو عيش، سفير مصر لدى الجزائر، عن أن أبناء الجالية المصرية بالجزائر بخير ولا إصابات بالكوليرا بينهم حتى اليوم.

وأضاف السفير أبوعيش فى بيان للسفارة على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن السفارة تتابع الأمر منذ بداية الإعلان عن وجود إصابات بالكوليرا بالجزائر وتتواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة الجزائرية ومنظمة الصحة العالمية للحصول على الإرشادات اللازمة للتعامل مع المرض.

وتابع قائلا: "تتضمن الإرشادات التى أصدرتها وزارة الصحة الجزائرية شرب الماء المعقم والنظيف عن طريق غليه، وتعقيم الخضر والفاكهة عبر غسلها بالماء المضاف إليه إلخ، وتجنب تناول الأطعمة سريعة التلف التى مر عليها وقت فى الجو الحار".

وأشار إلى أن السفارة خصصت رقم هاتف مخصصا لأبناء الجالية المصرية للاتصال فور الاشتباه بوجود أية حالة إصابة بينهم مع ترك الاسم والعنوان ورقم الهاتف وبيانات شخص يمكن التواصل معه من معارف المريض مع التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء التحاليل اللازمة وتلقى العلاج.

وأفاد أبو عيش بأنه التقى اليوم مع مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية الجزائرية الذى أكد له أن أبناء الجالية المصرية سيعاملون فى المستشفيات معاملة المواطنين الجزائريين فى حالة ظهور أى حالة إصابة من حيث العناية وإجراء التحاليل اللازمة فى حالة الاشتباه بالإصابة وتلقى العلاج فى حالة تأكد الإصابة بالكوليرا، لافتا إلى أن عدد أبناء الجالية المصرية بالجزائر يبلغ نحو 6 آلاف مواطن مصرى أغلبهم من العاملين فى الشركات المصرية العاملة بالجزائر، وهم موزعون على عدة ولايات بحسب مناطق عمل كل شركة.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية قد أعلنت أمس الاثنين عن 56 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا حتى أمس الأول الأحد من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس الجارى.