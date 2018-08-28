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استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي بالمنيا

قبلي وبحري

محافظ لمنيا
محافظ لمنيا

جمال زكى

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اراضي الدولة

محافظة المنيا

محافظ لمنيا تقنين اوضاع

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، أن المحافظة تلقت 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي، ونحو 500 ألف متر مباني، وتم استرداد أكثر من 300 ألف فدان زراعي بالظهيرين الصحراوي الشرقي والغربي وداخل الزمام العمراني، وذلك بالتعاون بين لجان الاسترداد وحملات الإزالات والوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والمهندس عاطف طه، مدير إدارة أملاك الدولة.

أضاف المحافظ، أن حصيلة المحافظة للعقود التي تم إبرامها مع المواطنين وكذلك رسوم المعاينات والفحص بلغ نحو 130 مليون جنيه، كما وقعت المحافظة 140 عقدًا لتقنين الأراضي مع المستثمرين والشركات.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة، أن المحافظة تعقد اجتماعًا شهريًا للجنة الاسترداد لمناقشة آخر المستجدات والمشكلات التي تواجه إجراءات التقنين والسير فيها والمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين، حيث وجه المحافظ الوحدات المحلية بسرعة إزالة التعديات في المهد، كما تم مناقشة مشكلات خاصة بطلبات التقنين بقري الظهير الصحراوي واستخراج الحيازات الزراعية الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التقنين.

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