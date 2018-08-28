» القبض على صاحب محل كمبيوتر يقوم بتزوير التقارير الطبية بالمنيا

28 أغسطس 2018 - 03:57 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنيا من ضبط صاحب محل كمبيوتر لقيامه بتزوير المحررات والتقارير الطبية، وآخر بحوزته تقرير مزور بمعرفة الأول.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محمود "م. ص"، رئيس اللجنة الطبية بهيئة التأمين الصحى بالمنيا، بتقدم "مصطفى ل. ع"، مواليد 1977، مقيم بشارع درب الكرم بالمنيا، بتقرير منسوب صدوره إلى رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى الجامعى بالمنيا، وممهور بخاتم القسم بالمستشفى "مزور" تضمن تشخيصًا بأنه يعانى من إضطراب عقلى "على خلاف الحقيقة".

بالانتقال تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بتقدمه بالتقرير حتى يتمكن من صرف معاش والده المتوفى وقرر بتحصله على التقرير من شخص يدعى مايكل صاحب محل كمبيوتر، كائن بالقرب من محطة السكة الحديد مقابل مبلغ (خمسون جنيه).

بتقنين الإجراءات تم بإرشاد المتهم ضبط "مايكل ن. ش"، مواليد 1983، مقيم شارع الجمهورية بدائرة قسم أول المنيا وعُثر بحوزته على 21 تقريرًا طبيًا منسوبًا صدوره لأحد المستشفيات بالمنيا ممهورًا بخاتم أكلاشية لذات المستشفى، أحدها يحمل اسم أحد الأشخاص، والباقى خالى البيانات ومعد للتزوير، و8 تقارير منسوبة صدورها لأحد معامل التحاليل الطبية وأبحاث الدم خالى البيانات ومعد للتزوير ، و 2 فاتورة منسوب صدورها لشركة أثاث مكتبى بالمنيا خالية البيانات ومعدة للتزوير ، وفاتورة منسوب صدورها لأحد محال الفراش خالية البيانات ومعدة للتزوير، وخطاب منسوب صدوره لأحد الفنادق بالمنيا ممهور بأكلاشية شئون العاملين خالى البيانات ومعد للتزوير، وإفادة باسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لمصلحة الضرائب المصرية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، و2 توكيل رسمى عام "مزورَين"، 3 فلاش ممورى، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصهما تبين أنها محملَة بالآتى:

تقرير طبى وإجازة مرضية وشهادة طبية وتقرير معمل بإسم إحدى السيدات منسوب صدوره لمستشفى عام بالمنيا ممهور بخاتم شعار الجمهورية لذات المستشفى ، وشهادة منسوب صدورها لإحدى الكليات بجامعة المنيا بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الكلية .

وشهادة دبلومة الترجمة لأحد الأشخاص منسوبة لإحدى الكليات بجامعة المنيا والدراسات العليا ، وفاتورة منسوب صدورها لإحدى الشركات خالية البيانات وممهورة بخاتم أكلاشية لذات الشركة .

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من جراء ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.