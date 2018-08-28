  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

صلاح ولاعبو المنتخب

طاقم حراسة خاص لصلاح والمنتخب

توقيعات لـ50 ألف فرنسي بمحاكمة بشار

توقيعات لـ50 ألف فرنسى لمحاكمة بشار

انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

القبض على صاحب محل كمبيوتر يقوم بتزوير التقارير الطبية بالمنيا

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع

#

«فيس بوك» يوقع بسيارة شعار الداخلية المخالفة

#

جهود أمنية لضبط متهم بتزوير شهادة طالبة بإعدادية المنيا

#

على طريقة داعش.. عامل يذبح آخر فى أوسيم

ضبط

المنيا

صاحب محل

تزوير محررات

تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنيا من ضبط صاحب محل كمبيوتر لقيامه بتزوير المحررات والتقارير الطبية، وآخر بحوزته تقرير مزور بمعرفة الأول.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محمود "م. ص"، رئيس اللجنة الطبية بهيئة التأمين الصحى بالمنيا، بتقدم "مصطفى ل. ع"، مواليد 1977، مقيم بشارع درب الكرم بالمنيا، بتقرير منسوب صدوره إلى رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى الجامعى بالمنيا، وممهور بخاتم القسم بالمستشفى "مزور" تضمن تشخيصًا بأنه يعانى من إضطراب عقلى "على خلاف الحقيقة".

بالانتقال تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بتقدمه بالتقرير حتى يتمكن من صرف معاش والده المتوفى وقرر بتحصله على التقرير من شخص يدعى مايكل صاحب محل كمبيوتر، كائن بالقرب من محطة السكة الحديد مقابل مبلغ  (خمسون جنيه).

بتقنين الإجراءات تم بإرشاد المتهم ضبط "مايكل ن. ش"، مواليد 1983، مقيم شارع الجمهورية بدائرة قسم أول المنيا وعُثر بحوزته على 21 تقريرًا طبيًا منسوبًا صدوره لأحد المستشفيات بالمنيا ممهورًا بخاتم أكلاشية لذات المستشفى، أحدها يحمل اسم أحد الأشخاص، والباقى خالى البيانات ومعد للتزوير، و8 تقارير منسوبة صدورها لأحد معامل التحاليل الطبية وأبحاث الدم خالى البيانات ومعد للتزوير ، و 2 فاتورة منسوب صدورها لشركة أثاث مكتبى بالمنيا خالية البيانات ومعدة للتزوير ، وفاتورة منسوب صدورها لأحد محال الفراش خالية البيانات ومعدة للتزوير، وخطاب منسوب صدوره لأحد الفنادق بالمنيا ممهور بأكلاشية شئون العاملين خالى البيانات ومعد للتزوير، وإفادة باسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لمصلحة الضرائب المصرية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، و2 توكيل رسمى عام "مزورَين"، 3 فلاش ممورى، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصهما تبين أنها محملَة بالآتى:

تقرير طبى وإجازة مرضية وشهادة طبية وتقرير معمل بإسم إحدى السيدات منسوب صدوره لمستشفى عام بالمنيا ممهور بخاتم شعار الجمهورية لذات المستشفى ، وشهادة منسوب صدورها لإحدى الكليات بجامعة المنيا بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الكلية .

وشهادة دبلومة الترجمة لأحد الأشخاص منسوبة لإحدى الكليات بجامعة المنيا والدراسات العليا ، وفاتورة منسوب صدورها لإحدى الشركات خالية البيانات وممهورة بخاتم أكلاشية لذات الشركة .

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من جراء ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «الفيفا» يساند «صلاح» في أزمته مع اتحاد الكرة
» موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر
» «جروس» يرد على هجوم رئيس الزمالك
» استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي بالمنيا
» إحالة دعوى حل اتحاد الكرة للمفوضين
» 3 عمداء جدد بجامعة المنيا
» دراسة: تلوث الهواء يسبب الزهايمر
» القبض على صاحب محل كمبيوتر يقوم بتزوير التقارير الطبية بالمنيا
» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل