سفير إندونيسيا ومحافظ المنيا يفتتحان معرضًا للمنتجات اليدوية

28 أغسطس 2018 - 04:01 م

يفتتح حلمي فوزي، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، يرافقه محافظ المنيا عصام البديوى، مساء الغد، الأربعاء، معرضًا للمنتجات والمشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية، ضمن ملتقى اليوم الثقافي (المصري ـ الاندونيسي) والذي تستضيفه مكتبة مصر العامة، بحضور السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة .

قال المحافظ، إن الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضاف أن الملتقى يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وإندونيسيا وما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار، كما أنه فرصة للتبادل الثقافي بين البلدين وعرض فرص الاستثمار، وإبراز كافة المعالم والمميزات التي تتمتع بها محافظة المنيا .

صرحت دكتورة منال عبدالسلام، مديرة مكتبة مصر العامة، بأنه جارٍ العمل على قدم وساق داخل المكتبة استعدادًا لفعاليات الملتقي، والذي سيتضمن عددًا من الفقرات الفنية المصرية والإندونيسية ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية، وكورال وفلكلور شعبي مشترك بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.