طاقم حراسة خاص لصلاح والمنتخب

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صلاح ولاعبو المنتخب
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محمد صلاح

فالكون

أعلن شريف خالد، رئيس مجموعة شركات "فالكون جروب" عن استعداد الشركة لتقديم طاقم حراسة خاص للمنتخب المصرى ولنجومه ولمحمد صلاح، فى أى وقت يحتاجونه.

وأضاف رئيس مجوعة فالكون أنه تواصل مع اتحاد الكرة وطرح الأمر عليهم كخدمة للفريق الوطنى إيمانا منه بدور اللاعبين المحترفين فى رفع اسم مصر فى كل أنحاء العالم، على أن يكون الأمر راجعا إلى اتحاد الكرة وحدة فى تحديد طبيعة مهمة طاقم الحراسة المصاحب للفريق.

يأتى ذلك بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين اتحاد الكرة نجم منتخب مصر محمد صلاح، على خلفية مطالبة الأخير بتوفير طاقم حراسة للفريق، والامتناع عن إجراء أى لقاءات تليفزيونية أو مقابلات شخصية.


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